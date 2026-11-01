Бишкекский сквер и заснеженная Ала-Арча: фото и видео читателей 24.kg
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по Бишкеку, заберемся в заснеженную Ала-Арчу, полюбуемся великолепным закатом в Кара-Балте, заедем на Иссык-Куль, посетим питомник в Нарыне и доберемся до Оша.
Начнем прогулку с Бишкека — со сквера у Национального университета. В середине октября он практически еще зеленый, видны только отдельные краски осени. Фотографии сделала Мээрим Акназарова.
Теперь вернемся во времени назад — в март — и вспомним, что впереди нас ждет зима. Не знаем, как в Бишкеке, но в горах снег точно будет. Фотография Ильи Шипулина (аккаунт в Instagram — @progorushki) из Ала-Арчи это подтверждает.
Спустившись с гор, полюбуемся великолепным октябрьским закатом, который удалось поймать в Кара-Балте Асель Исаевой. И еще интересное фото — месяц, что запутался в ветвях деревьев.
Вам хочется немного лета? Что ж, отправимся в июльское село Тамчи и немного помечтаем о жарких и беззаботных отпускных деньках.
Переедем на южный берег Иссык-Куля. Там, в селе Кызыл-Суу сделал свои фотографии Василий Павлов.
Отправимся в Нарынскую область. «Питомник «Бугу-Марал» в Нарынском районе. Труды экологов дали плоды. Растет и поголовье и среда обитания», — написал о своем видео Бакыт Шукуралиев.
Завершим наше путешествие на юге республике — в городе Оше. Эмиль Жээнбеков показал, насколько все-таки благодарная у нас земля, если за ней ухаживать.
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Кстати, мы создали интерактивную карту локаций, где делали фотографии или записали видео наши авторы. Для этого достаточно кликнуть по голубому значку на карте. Карта интерактивная, поэтому ее можно увеличивать и уменьшать, легко передвигать вправо и влево. И наверняка скоро отметок на карте с вашей помощью станет гораздо больше.
Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. И сделать это просто.
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