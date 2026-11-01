Бишкекский сквер и заснеженная Ала-Арча: фото и видео читателей 24.kg﻿

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по Бишкеку, заберемся в заснеженную Ала-Арчу, полюбуемся великолепным закатом в Кара-Балте, заедем на Иссык-Куль, посетим питомник в Нарыне и доберемся до Оша.

Начнем прогулку с Бишкека — со сквера у Национального университета. В середине октября он практически еще зеленый, видны только отдельные краски осени. Фотографии сделала Мээрим Акназарова.

Теперь вернемся во времени назад — в март — и вспомним, что впереди нас ждет зима. Не знаем, как в Бишкеке, но в горах снег точно будет. Фотография Ильи Шипулина (аккаунт в Instagram — @progorushki) из Ала-Арчи это подтверждает.

Спустившись с гор, полюбуемся великолепным октябрьским закатом, который удалось поймать в Кара-Балте Асель Исаевой. И еще интересное фото — месяц, что запутался в ветвях деревьев.

Вам хочется немного лета? Что ж, отправимся в июльское село Тамчи и немного помечтаем о жарких и беззаботных отпускных деньках.

Переедем на южный берег Иссык-Куля. Там, в селе Кызыл-Суу сделал свои фотографии Василий Павлов.

Отправимся в Нарынскую область. «Питомник «Бугу-Марал» в Нарынском районе. Труды экологов дали плоды. Растет и поголовье и среда обитания», — написал о своем видео Бакыт Шукуралиев.

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Завершим наше путешествие на юге республике — в городе Оше. Эмиль Жээнбеков показал, насколько все-таки благодарная у нас земля, если за ней ухаживать.

Кстати, мы создали интерактивную карту локаций, где делали фотографии или записали видео наши авторы. Для этого достаточно кликнуть по голубому значку на карте. Карта интерактивная, поэтому ее можно увеличивать и уменьшать, легко передвигать вправо и влево. И наверняка скоро отметок на карте с вашей помощью станет гораздо больше.

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Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. И сделать это просто.

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