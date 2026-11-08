Великолепные закаты в Оше и Кара-Балте: фото читателей 24.kg﻿

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по центру Бишкека, заглянем в заснеженную Ала-Арчу, в ущелье Адыгене, полюбуемся закатами в Кара-Балте и Оше, заедем на Иссык-Куль и в Нарынскую область.

Прогуляемся по октябрьскому Бишкеку, который осень только-только тронула золотом. Фотографии сделала Мээрим Акназарова.

Пойдем в горы и в прошлое — свои фотографии в Ала-Арче Илья Шипулин (аккаунт в Instagram — @progorushki) сделал в марте этого года.

Мемориал альпинистов (кладбище альпинистов) находится в природном парке «Ала-Арча» на склоне ущелья Адыгене в Чуйской области, примерно в 41 километре от Бишкека.

Очень красивый закат увидела и сфотографировала в Кара-Балте Асель Исаева. Никогда не устанешь удивляться тому, какая палитра есть в запасе у природы.

Питомник «Бугу-Марал» в Нарынском районе. Труды экологов дали плоды. Растет и поголовье и среда обитания.

Завершим наше небольшое путешествие в южной столице. Именно в Оше Айдана Мусалиева поймала красивый закат.

Кстати, мы создали интерактивную карту локаций, где делали фотографии или записали видео наши авторы. Для этого достаточно кликнуть по голубому значку на карте. Карта интерактивная, поэтому ее можно увеличивать и уменьшать, легко передвигать вправо и влево. И наверняка скоро отметок на карте с вашей помощью станет гораздо больше.

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Надеемся, вам понравилось наше небольшое путешествие. Кстати, участвовать в его создании может любой желающий. И сделать это просто.

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