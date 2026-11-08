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24.kg

Великолепные закаты в Оше и Кара-Балте: фото читателей 24.kg﻿

15:00, 08 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Антон ЛЫМАРЬ

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по центру Бишкека, заглянем в заснеженную Ала-Арчу, в ущелье Адыгене, полюбуемся закатами в Кара-Балте и Оше, заедем на Иссык-Куль и в Нарынскую область.

Прогуляемся по октябрьскому Бишкеку, который осень только-только тронула золотом. Фотографии сделала Мээрим Акназарова.

Пойдем в горы и в прошлое — свои фотографии в Ала-Арче Илья Шипулин (аккаунт в Instagram — @progorushki) сделал в марте этого года.

Мемориал альпинистов (кладбище альпинистов) находится в природном парке «Ала-Арча» на склоне ущелья Адыгене в Чуйской области, примерно в 41 километре от Бишкека.

Очень красивый закат увидела и сфотографировала в Кара-Балте Асель Исаева. Никогда не устанешь удивляться тому, какая палитра есть в запасе у природы.

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Закат в Оше. Фото Айданы Мусалиевой

Питомник «Бугу-Марал» в Нарынском районе. Труды экологов дали плоды. Растет и поголовье и среда обитания.

Завершим наше небольшое путешествие в южной столице. Именно в Оше Айдана Мусалиева поймала красивый закат.

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  • Кстати, мы создали интерактивную карту локаций, где делали фотографии или записали видео наши авторы. Для этого достаточно кликнуть по голубому значку на карте. Карта интерактивная, поэтому ее можно увеличивать и уменьшать, легко передвигать вправо и влево. И наверняка скоро отметок на карте с вашей помощью станет гораздо больше.

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Надеемся, вам понравилось наше небольшое путешествие. Кстати, участвовать в его создании может любой желающий. И сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.

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