Великолепные закаты в Оше и Кара-Балте: фото читателей 24.kg
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по центру Бишкека, заглянем в заснеженную Ала-Арчу, в ущелье Адыгене, полюбуемся закатами в Кара-Балте и Оше, заедем на Иссык-Куль и в Нарынскую область.
Прогуляемся по октябрьскому Бишкеку, который осень только-только тронула золотом. Фотографии сделала Мээрим Акназарова.
Пойдем в горы и в прошлое — свои фотографии в Ала-Арче Илья Шипулин (аккаунт в Instagram — @progorushki) сделал в марте этого года.
Мемориал альпинистов (кладбище альпинистов) находится в природном парке «Ала-Арча» на склоне ущелья Адыгене в Чуйской области, примерно в 41 километре от Бишкека.
Очень красивый закат увидела и сфотографировала в Кара-Балте Асель Исаева. Никогда не устанешь удивляться тому, какая палитра есть в запасе у природы.
Питомник «Бугу-Марал» в Нарынском районе. Труды экологов дали плоды. Растет и поголовье и среда обитания.
Завершим наше небольшое путешествие в южной столице. Именно в Оше Айдана Мусалиева поймала красивый закат.
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Кстати, мы создали интерактивную карту локаций, где делали фотографии или записали видео наши авторы. Для этого достаточно кликнуть по голубому значку на карте. Карта интерактивная, поэтому ее можно увеличивать и уменьшать, легко передвигать вправо и влево. И наверняка скоро отметок на карте с вашей помощью станет гораздо больше.
Надеемся, вам понравилось наше небольшое путешествие. Кстати, участвовать в его создании может любой желающий. И сделать это просто.
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