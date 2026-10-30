Украинцы составили почти половину среди иностранцев, попросивших убежище в РФ

Граждане Украины за девять месяцев 2026 года составили почти половину среди иностранцев, которые обратились с заявлением о предоставлении им убежища в России. Такие данные содержатся в материалах МВД РФ.

Всего с января по сентябрь поступило 3 тысячи 802 заявления от иностранцев о предоставлении им убежища в России, из них 2 тысячи 56 — от граждан Украины. Это на 471 заявление меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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На втором месте за три квартала 2026-го по количеству ходатайств об убежище были граждане Сирии (641), на третьем — Афганистана (190). В пятерку также вошли граждане Узбекистана (93) и Ирана (88).

Убежище в РФ предоставляет человеку право на легальное проживание в стране. Также он может работать без разрешений и получать медицинские услуги по ОМС. Кроме того, лица, получившие временное убежище в России, могут оформить документы для выезда и въезда в страну, получения образования, материальной поддержки.