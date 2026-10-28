Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 октября: местами дождь, переходящий в снег
В Нарынской, Иссык-Кульской, южных областях Кыргызстана ожидаются дожди, ночью местами преходящие в снег.
В Бишкеке температура воздуха ночью 0, днем +14 градусов.
В Чуйской области ожидается ночью -2, днем +14 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура ночью +5, днем до +20 градусов.
В Нарынской области -6 градусов ночью и +17 градусов днем.
В Иссык-Кульской области ночью -1, днем +14 градусов.
В Таласской области температура ночью -4, днем +14 градусов.