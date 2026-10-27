Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 октября: местами возможны дожди
В Таласской и южных областях Кыргызстана ожидаются небольшие дожди.
В Бишкеке температура воздуха ночью -1, днем +18 градусов.
В Чуйской области ожидается ночью -4, днем +19 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура ночью +4, днем до +22 градусов.
В Нарынской области -6 градусов ночью и +17 градусов днем.
В Иссык-Кульской области ночью -3, днем +16 градусов.
В Таласской области температура ночью -4, днем +17 градусов.