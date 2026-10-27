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Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 октября: местами возможны дожди

21:00, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Таласской и южных областях Кыргызстана ожидаются небольшие дожди.

В Бишкеке температура воздуха ночью -1, днем +18 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью -4, днем +19 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура ночью +4, днем до +22 градусов.

В Нарынской области -6 градусов ночью и +17 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью -3, днем +16 градусов.

В Таласской области температура ночью -4, днем +17 градусов.

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