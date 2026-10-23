Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 октября: ночью ожидаются заморозки
В Иссык-Кульской области Кыргызстана ожидаются дожди.
В Бишкеке температура воздуха ночью -3, днем +10 градусов.
В Чуйской области ожидается ночью -4, днем +10 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура ночью +3, днем до +16 градусов.
В Нарынской области -6 градусов ночью и +14 градусов днем.
В Иссык-Кульской области ночью +1, днем +9 градусов.
В Таласской области температура ночью +1, днем +11 градусов.