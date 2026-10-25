Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 октября: местами осадки
В Иссык-Кульской и Нарынской областях Кыргызстана ожидаются дожди.
В Бишкеке температура воздуха ночью -2, днем +15 градусов.
В Чуйской области ожидается ночью -3, днем +15 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура ночью +3, днем до +17 градусов.
В Нарынской области -7 градусов ночью и +14 градусов днем.
В Иссык-Кульской области ночью +1, днем +14 градусов.
В Таласской области температура ночью -2, днем +16 градусов.