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24.kg

Садыр Жапаров встретился с Владимиром Путиным. О чем говорили

22:41, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Садыр Жапаров сегодня, 11 ноября, в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

По данным пресс-службы президента, Садыр Жапаров выразил признательность Владимиру Путину за традиционный теплый прием кыргызской делегации и личное внимание к развитию отношений двух стран, отметив, что достигнутые результаты во многом стали возможны благодаря сложившимся между лидерами доверительным отношениям и конструктивному диалогу.

Владимир Путин в свою очередь подчеркнул значительный потенциал кыргызско-российского сотрудничества и выразил готовность к дальнейшему расширению взаимодействия по ключевым направлениям двусторонней повестки.

Главы государств обсудили перспективы дальнейшего углубления кыргызско-российского стратегического партнерства, уделив особое внимание расширению торгово-экономического взаимодействия, развитию сотрудничества в энергетике, промышленности и финансовом секторе, а также укреплению связей в сфере образования.

Стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений и выразили заинтересованность в последовательном развитии сотрудничества, в том числе посредством реализации совместных инициатив и проектов.

Глава государства подчеркнул важность использования имеющихся возможностей для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия и придания дополнительного импульса совместным проектам.

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