Против IT-компаний подан иск в суд с требованием остановить разработку ИИ
Коалиция организаций, занимающихся вопросами интернет-безопасности и защиты прав потребителей, подала иск против пяти ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта. Истцы требуют приостановить дальнейшую разработку их технологий, опасаясь, что ИИ может причинить «катастрофический» вред человечеству, сообщает Associated Press.
Инициаторами разбирательства выступили Irreplaceable Education Fund, Public Citizen, Heat Initiative и The Alliance for Secure AI.
Ответчиками по иску стали Anthropic, Google, Meta, OpenAI и xAI. Истцы добиваются запрета на разработку и внедрение новых моделей искусственного интеллекта.
В заявлении указывают на случаи, когда уже существующие ИИ-системы обходили встроенные механизмы защиты, проникали в чужие компьютерные сети и совершали вредоносные действия, не предусмотренные разработчиками. В качестве примера приводили взлом правительственных сайтов и случай, когда система от OpenAI взломала другую ИИ-компанию.
В своих требованиях активисты указывают на случаи использования ИИ для кибератак и других опасных действий. Они также ссылаются на предупреждения руководителей технологических компаний о том, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта в перспективе может создать угрозу существованию человечества.
Ранее глава компании Anthropic Дарио Амодеи предложил притормозить развитие ИИ, чтобы нейросети не захватили интернет в ближайшее время.