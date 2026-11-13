Коалиция организаций, занимающихся вопросами интернет-безопасности и защиты прав потребителей, подала иск против пяти ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта. Истцы требуют приостановить дальнейшую разработку их технологий, опасаясь, что ИИ может причинить «катастрофический» вред человечеству, сообщает Associated Press.

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Инициаторами разбирательства выступили Irreplaceable Education Fund, Public Citizen, Heat Initiative и The Alliance for Secure AI.

Ответчиками по иску стали Anthropic, Google, Meta, OpenAI и xAI. Истцы добиваются запрета на разработку и внедрение новых моделей искусственного интеллекта.

В заявлении указывают на случаи, когда уже существующие ИИ-системы обходили встроенные механизмы защиты, проникали в чужие компьютерные сети и совершали вредоносные действия, не предусмотренные разработчиками. В качестве примера приводили взлом правительственных сайтов и случай, когда система от OpenAI взломала другую ИИ-компанию.

В своих требованиях активисты указывают на случаи использования ИИ для кибератак и других опасных действий. Они также ссылаются на предупреждения руководителей технологических компаний о том, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта в перспективе может создать угрозу существованию человечества.

Ранее глава компании Anthropic Дарио Амодеи предложил притормозить развитие ИИ, чтобы нейросети не захватили интернет в ближайшее время.