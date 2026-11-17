The Economist выпустил очередной номер с традиционной в конце года обложкой с предсказаниями на этот раз на 2027-й.

«Современная жизнь порой напоминает научно-фантастический рассказ — не хватает только пришельцев. Впрочем, вряд ли они появятся в следующем году. Вот еще 10 событий и тенденций, за которыми стоит следить», — сказано в подписи к обложке.

Прогнозы представил редактор спецвыпуска Том Стэндэйдж.

На обложке изображены беспилотные такси, гуманоидные роботы, дроны и искусственный интеллект. Можно увидеть и Кремль в Москве, истребители, танки, ракеты, а также что-то напоминающее лесные пожары и взрывы.

Помимо лидера США Дональда Трампа, предположительно изображены председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава правой партии «Национальное объединение» из Франции Марин Ле Пен. Узнать в силуэте шестого с краю справа человека не удалось.

Как и на обложке с предсказанием для 2026 года, отмечаются падение фондовых рынков и кризисы.

В уходящем году действительно мы наблюдали обвал мирового фондового рынка, крупнейшую в истории кибератаку с использованием ИИ, банковский кризис.

The Economist выпускает ежегодную символическую обложку-ребус для специального выпуска The World Ahead («Мир накануне»), где публикует прогнозы на следующий год.

В 2026-м на обложке были изображены достижения в области космоса, Дональд Трамп, танки, танкеры, футболист, искусственный интеллект, рисунки, свидетельствующие об открытии в медицине.