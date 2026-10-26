Москва выбрана местом проведения чемпионата мира по тяжелой атлетике в 2030 году

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) выбрала Москву для проведения чемпионата мира в 2030 году. Решение принято на заседании исполнительного комитета IWF.

Это первое с 2022 года положительное решение о проведении в России соревнований по одному из олимпийских видов спорта.

Летом 2026 года Международный олимпийский комитет разрешил спортивным федерациям самостоятельно решать, проводить ли соревнования в России.

IWF стала первой федерацией олимпийского вида спорта, предоставившей РФ право провести соревнования мирового уровня после февраля 2022 года.