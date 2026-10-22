Монорельс вместо пробок. Для Бишкека рассматривают новый транспорт

В Бишкеке могут построить подвесное монорельсовое метро для решения проблемы автомобильных пробок. С такой инициативой выступил специальный представитель президента Кыргызстана по особым поручениям Бакыт Торобаев после посещения предприятия китайской компании BYD в городе Сиань.

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По словам Торобаева, знакомство с транспортной инфраструктурой китайского города убедило его в необходимости изучения современных технологий для развития общественного транспорта Бишкека.

«Если построить подвесное монорельсовое метро, это поможет сократить пробки и обеспечить быструю и удобную перевозку пассажиров», — отметил он.

Как пояснил чиновник, такая система проходит над автомобильными дорогами по отдельной линии, не зависит от транспортных потоков и позволяет перевозить большое количество пассажиров. При этом монорельс является экологически чистым видом транспорта.

Торобаев сообщил, что обратился к специалистам BYD с просьбой приехать в Бишкек, изучить основные транспортные магистрали города, провести научно-технический анализ и экономическую экспертизу возможного проекта.

«Главная цель — не просто построить новую транспортную линию, а превратить Бишкек в удобный для жизни город. Ведь развитие города измеряется не высотой зданий, а тем, сколько времени он экономит людям и насколько облегчает их жизнь», — подчеркнул он.

По мнению специального представителя президента, изучать перспективные транспортные решения и готовиться к их реализации необходимо уже сейчас.

Пока речь идет только о предложении изучить возможность строительства. Стоимость проекта, предполагаемые маршруты и сроки реализации не определены.