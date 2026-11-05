В автобусах Бишкека начались рейды. Особое внимание уделяют оплате проезда

В Бишкеке с 4 по 6 ноября проходят рейды по проверке работы общественного транспорта. Особое внимание уделяется пассажирам, которые не оплачивают проезд. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Бишкекский городской транспорт».

Проверки проводятся на городских остановках и автобусных маршрутах в часы пик — с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото мэрии Бишкека

В ходе рейдов сотрудники предприятия проверяют техническое состояние автобусов, соблюдение водителями Правил дорожного движения и графиков, а также своевременный выход транспорта на маршруты.

Отдельное внимание уделяется безналичной оплате проезда. Проверяющие выявляют случаи неоплаты и контролируют проведение платежей.

В муниципальном предприятии призвали пассажиров своевременно оплачивать проезд и обязательно проверять, прошла ли транзакция.

Водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, правильно производить посадку и высадку пассажиров и обеспечивать безопасность перевозок.

По итогам проверок к нарушителям обещают принять соответствующие меры.

При этом в предприятии не уточнили, сколько нарушений уже выявлено и какие санкции предусмотрены для пассажиров, не оплативших проезд.