В автобусах Бишкека начались рейды. Особое внимание уделяют оплате проезда
В Бишкеке с 4 по 6 ноября проходят рейды по проверке работы общественного транспорта. Особое внимание уделяется пассажирам, которые не оплачивают проезд. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Бишкекский городской транспорт».
Проверки проводятся на городских остановках и автобусных маршрутах в часы пик — с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00.
В ходе рейдов сотрудники предприятия проверяют техническое состояние автобусов, соблюдение водителями Правил дорожного движения и графиков, а также своевременный выход транспорта на маршруты.
Отдельное внимание уделяется безналичной оплате проезда. Проверяющие выявляют случаи неоплаты и контролируют проведение платежей.
В муниципальном предприятии призвали пассажиров своевременно оплачивать проезд и обязательно проверять, прошла ли транзакция.
Водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, правильно производить посадку и высадку пассажиров и обеспечивать безопасность перевозок.
По итогам проверок к нарушителям обещают принять соответствующие меры.
При этом в предприятии не уточнили, сколько нарушений уже выявлено и какие санкции предусмотрены для пассажиров, не оплативших проезд.