Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

Президент США лично позвонил Илону Маску с просьбой, чтобы тот восстановил работу системы связи Starlink в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных американских чиновников.

По их данным, Дональд Трамп выразил Илону Маску недовольство тем, что скорость работы Starshield (военный пакет Starlink) в Украине по-прежнему ограничена. Вскоре после разговора система связи заработала и в течение дня 22 октября функционировала нормально, говорится в публикации.

Читайте по теме Киев узнал об ограничении доступа к Starlink после обращения в техподдержку

Официально о разговоре американского лидера и Илона Маска Белый дом не сообщал.

От этой спутниковой системы зависят связь между военнослужащими ВСУ и подключение операторов к беспилотникам. Главным последствием отключения стал срыв уже подготовленных украинских атак по территории России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью NPR, что администрация Дональда Трампа предупредила о возможном прекращении обмена разведданными с Украиной, если украинские силы не прекратят удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ.