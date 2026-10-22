Кыргызстанка Фарида Абдуева поборется за титул чемпионата UAE Warriors

Спортсменка из Кыргызстана Фарида Абдуева сегодня, 22 октября, проведет свой очередной поединок. Об этом сообщает ММА Кыргызстана.

22-летняя кыргызстанка будет драться на турнире UAE Warriors 74 в городе Абу-Даби (ОАЭ).

В главном поединке Абдуева проведет бой против Мишель Оливейры из Бразилии.

На кону будет стоять чемпионский титул организации в весовой категории до 52 килограммов, который принадлежит бразильянке.

Ранее Абдуева выступала на турнире Road to UFC Season 5, но уступила спортсменке из Кореи в полуфинале.