Кыргызстан попросил у РФ ежегодную квоту на вылов водных биологических ресурсов

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков в рамках рабочего визита в Россию провел встречу с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Об этом сообщает кабмин.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сферах взаимной торговли, инвестиций, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Особое внимание Эрлист Акунбеков уделил развитию двустороннего сотрудничества в сфере рыбного хозяйства, имеющего особое практическое значение для кыргызской стороны.

«Мы рассчитываем на поддержку российской стороны в вопросе предоставления Кыргызской Республике ежегодных квот на вылов водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации», — сказал Эрлист Акунбеков.

В данном направлении были рассмотрены два совместных проекта:

создание кыргызско-российского предприятия по вылову и переработке водных биоресурсов с планируемым объемом вылова до 78 тысяч тонн в год;

развитие аквакультуры в Кыргызской Республике, предусматривающее увеличение производства рыбной продукции до 60 тысяч тонн к 2035 году и создание до 1 тысяча 500 рабочих мест.

Дмитрий Патрушев отметил содержательный и конструктивный характер переговоров. Он выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере рыбного хозяйства и готовность к дальнейшему сотрудничеству. По его словам, реализация совместных проектов будет способствовать созданию новых производственных мощностей и расширению возможностей взаимной торговли рыбной продукцией.

Кроме того, стороны обсудили вопросы импорта из России высокопродуктивного крупного рогатого скота, который позволит повысить продуктивность животноводческой отрасли Кыргызстана и укрепить ее племенную базу. В частности, была рассмотрена возможность поставки в Кыргызстан до 20 тысяч голов крупного рогатого скота.

В данном направлении также обсуждались перспективы расширения сотрудничества с привлечением научных организаций и заинтересованных предприятий двух стран с использованием имеющегося потенциала.

Помимо этого, стороны рассмотрели вопросы реализации соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, а также подчеркнули важность развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия в рамках ЕАЭС.