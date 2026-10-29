Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

Страны-посредники на переговорах по ситуации вокруг Ирана просят Тегеран разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетить объекты ядерной инфраструктуры в обмен на ослабление санкций США. Об этом сообщает портал Axios.

«Посредники в регионе руководством Катара пытаются обеспечить достижение дипломатических договоренностей между США и Ираном и предотвратить возобновление войны после американских промежуточных выборов», говорится в публикации.

Отмечается, что Катар пытается убедить Иран разрешить инспекторам ООН посетить подвергшиеся ударам ядерные объекты в обмен на ослабление некоторых американских санкций. Например, снять морскую блокаду и разморозить активы Ирана.

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В случае возобновления боевых действий США могут «в течение недели наносить мощные авиаудары по объектам, связанным с иранским руководством, энергетикой, ядерной сферой и инфраструктурой».

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. В июне стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий. Тегеран закрыл Ормузский пролив, заявив свои полные права на использование этого стратегически важного пути. Однако переговоры провалились. США и Иран выдвигают друг другу неприемлемые условия.