В Кыргызстан с рабочим визитом прибыла экспертная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По данным ведомства, миссия проводится в рамках технического сотрудничества между КР и МАГАТЭ, направленного на повышение уровня радиационной защиты населения, экологический мониторинг и модернизацию инфраструктуры ядерной медицины и безопасности.

Основные направления работы миссии

1. Совершенствование регулирующей базы

Эксперты проведут серию рабочих совещаний с регулирующим органом при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора. Стороны обсудят внедрение рекомендаций МАГАТЭ по безопасности в законодательство и нормативные акты КР в области радиационной безопасности.

2. Развитие системы радиационного мониторинга

Специалисты МАГАТЭ изучат технические возможности, кадровый потенциал и потребности в закупках лабораторий Гидрометеорологической службы при МЧС, департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора и Института биологии и почвоведения Национальной академии наук.

3. Оценка объектов наследия и обращения с отходами

Запланированы встречи с агентством по обращению с хвостохранилищами при МЧС и посещение Республиканского специализированного комбината. Кроме того, сегодня эксперты отправятся в Майлуу-Суу для осмотра урановых объектов и оценки сети наблюдения за поверхностными и подземными водами после рекультивации.

4. Сотрудничество в сфере здравоохранения и онкологии

Представители миссии встретились с руководством Минздрава для обсуждения потенциальной поддержки МАГАТЭ для создаваемого нового онкологического центра в Оше и посетят Национальный центр онкологии в Бишкеке.