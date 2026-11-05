Госпредприятиям хотят разрешить закупки до 1 миллиона сомов без договора

В Кыргызстане предлагают упростить правила закупок государственных и муниципальных предприятий. В частности, компаниям с государственной долей участия от 50 процентов хотят разрешить проводить простейшие закупки на сумму до 1 миллиона сомов без заключения договоров. Проект постановления кабинета министров вынесли на общественное обсуждение.

Документ предусматривает полное обновление типового порядка закупок, утвержденного в июне 2022 года.

Согласно проекту, предельные суммы для простейших закупок предлагается увеличить до 200 тысяч сомов для государственных и муниципальных предприятий и до 1 миллиона сомов для компаний с государственной долей участия от 50 процентов.

Разработчики объясняют изменения необходимостью ускорить приобретение товаров и услуг для текущих хозяйственных нужд.

Кроме того, предлагается отказаться от обязательного выбора самого дешевого предложения.

Вместо этого заказчикам разрешат оценивать наиболее выгодное предложение с учетом не только цены, но и качества, эксплуатационных расходов и стоимости жизненного цикла приобретаемой продукции.

Еще одно изменение касается закупок у единственного поставщика. Если альтернативных исполнителей нет, заказчика предлагают освободить от обязанности документально доказывать отсутствие конкуренции.

Вместо этого руководитель должен подготовить мотивированное внутреннее заключение, а сведения о закупке опубликовать в информационной системе для последующего контроля.

Проект предусматривает возможность использования искусственного интеллекта для анализа рынка и проверки документов участников закупок.

При этом окончательные решения останутся за людьми — закупочной комиссией и ответственными должностными лицами.

Кроме того, предлагается пересмотреть порядок заключения рамочных соглашений, уточнить сроки подачи заявок и внедрить альтернативный механизм досудебного рассмотрения жалоб поставщиков.

В Государственном агентстве по управлению государственным имуществом поясняют, что действующий порядок неоднократно изменялся, из-за чего документ стал сложным для применения и содержит внутренние противоречия.

Разработчики утверждают, что новая редакция позволит повысить прозрачность закупок, сократить бюрократию и ускорить работу государственных компаний.