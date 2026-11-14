USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

В Кыргызстане изменили правила финансирования для вузов с особым статусом

22:24, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, меняющий порядок государственных закупок и финансирования высших учебных заведений с особым статусом. Документ принят Жогорку Кенешем 21 октября 2026 года.

Изменения внесены в законы «О государственных закупках» и «Об образовании».

Высшие учебные заведения, находящиеся в ведении президента, исключили из специальных положений, предусмотренных для государственных вузов с особым статусом.

В частности, изменили норму Закона «О государственных закупках», устанавливающую исключение для закупок государственных высших учебных заведений с особым статусом. Теперь оно не распространяется на вузы, находящиеся в ведении главы государства.

В итоге закупки этих образовательных организаций теперь регулируются общим законодательством о государственных закупках.

Поправки затрагивают и финансовую деятельность образовательных учреждений.

Согласно обновленной статье 47 Закона «Об образовании», государственные организации начального и высшего профессионального образования с особым статусом осуществляют финансовую деятельность вне бюджетной системы КР.

Однако для высших учебных заведений, находящихся в ведении президента, предусмотрено исключение из этого правила.

Это означает, что такие вузы не смогут применять предусмотренный указанной нормой особый порядок финансовой деятельности вне бюджетной системы.

Закон вступит в силу через 10 дней. Кабинету министров поручили в течение трех месяцев привести свои нормативные правовые акты в соответствие с новыми требованиями.

Особый статус, предусматривающий расширенную организационную, финансовую и академическую автономию, предоставлялся следующим 11 учебным заведениям:

  • Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына;
  • Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова;
  • Кыргызский национальный аграрный университет имени Константина Скрябина;
  • Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева;
  • Ошский государственный университет;
  • Кыргызско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина;
  • Баткенский государственный университет;
  • Иссык-Кульский государственный университет имени Касыма Тыныстанова;
  • Джалал-Абадский государственный университет имени Бекмамата Осмонова;
  • Нарынский государственный университет имени Сатыбалды Нааматова;
  • Таласский государственный университет.

Материалы по теме

Что нужно изменить в университетах КР? Мнения читателей 24.kg разделились

На срыв учебы пожаловались студенты Аграрного университета. Ответ ректората

Что нужно изменить в университетах Кыргызстана? Опрос

В зимнем приеме абитуриентов примут участие 20 вузов

Дастан Бекешев призвал реформировать университеты

Госпредприятиям хотят разрешить закупки до 1 миллиона сомов без договора

Скоро выборы. ЦИК намерена закупить 400 роутеров-модемов с поддержкой VPN

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана изменил порядок подсчета голосов на выборах

 

Садыр Жапаров прокомментировал свое предупреждение о возможных провокациях

 

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Феликс Кулов призвал силовиков проверить связи и деньги возможных провокаторов

 

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

 

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Общество

Трансляции в прямом эфире станет опасно доверять ИИ из-за новой разработки

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 ноября: в Бишкеке без осадков

 

В Германии детей обяжут сдавать тесты в детсадах с четырех лет

 

В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

 

В Оше 3,5 гектара сельхозземель отдали под строительство многоэтажек

 

В Бишкеке за день высадили 6 тысяч деревьев

 

Атака на Иран

Определена дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

 

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

Экономика

Талибы просят Россию построить НПЗ в Афганистане

 

Продуктовая корзина Бишкека на 14 ноября. Подорожали рис, огурцы и лук

 

Как продвигается строительство новой железной дороги, рассказал глава Минтранса

 

Джети-Огуз и Тонский район: какими показателями порадовали Садыра Жапарова

 

В России страховка дата-центров от дронов местами подорожала более чем в сто раз

 

Кыргызстан подписал соглашения на 2,3 миллиарда долларов. На что пойдут деньги

 

Власть

В Кыргызстане изменили правила финансирования для вузов с особым статусом

 

Муниципальное имущество в КР намерены закладывать без согласия местных кенешей

 

СИЗО-1 посетили депутаты Жогорку Кенеша: что они увидели

 

Чиновники смогут получать дополнительный доход. Президент подписал указ

 

«Ширшов, Пыршов». Садыр Жапаров о привлечении инвесторов на развитие регионов

 

В Кыргызстане планируют построить девять малых ГЭС. Где они появятся

 

Ситуация вокруг Украины

В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

 

В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине

 

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 

Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

 

Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18