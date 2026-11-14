В Кыргызстане изменили правила финансирования для вузов с особым статусом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, меняющий порядок государственных закупок и финансирования высших учебных заведений с особым статусом. Документ принят Жогорку Кенешем 21 октября 2026 года.

Изменения внесены в законы «О государственных закупках» и «Об образовании».

Высшие учебные заведения, находящиеся в ведении президента, исключили из специальных положений, предусмотренных для государственных вузов с особым статусом.

В частности, изменили норму Закона «О государственных закупках», устанавливающую исключение для закупок государственных высших учебных заведений с особым статусом. Теперь оно не распространяется на вузы, находящиеся в ведении главы государства.

В итоге закупки этих образовательных организаций теперь регулируются общим законодательством о государственных закупках.

Поправки затрагивают и финансовую деятельность образовательных учреждений.

Согласно обновленной статье 47 Закона «Об образовании», государственные организации начального и высшего профессионального образования с особым статусом осуществляют финансовую деятельность вне бюджетной системы КР.

Однако для высших учебных заведений, находящихся в ведении президента, предусмотрено исключение из этого правила.

Это означает, что такие вузы не смогут применять предусмотренный указанной нормой особый порядок финансовой деятельности вне бюджетной системы.

Закон вступит в силу через 10 дней. Кабинету министров поручили в течение трех месяцев привести свои нормативные правовые акты в соответствие с новыми требованиями.

Особый статус, предусматривающий расширенную организационную, финансовую и академическую автономию, предоставлялся следующим 11 учебным заведениям: