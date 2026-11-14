В Кыргызстане изменили правила финансирования для вузов с особым статусом
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, меняющий порядок государственных закупок и финансирования высших учебных заведений с особым статусом. Документ принят Жогорку Кенешем 21 октября 2026 года.
Изменения внесены в законы «О государственных закупках» и «Об образовании».
Высшие учебные заведения, находящиеся в ведении президента, исключили из специальных положений, предусмотренных для государственных вузов с особым статусом.
В частности, изменили норму Закона «О государственных закупках», устанавливающую исключение для закупок государственных высших учебных заведений с особым статусом. Теперь оно не распространяется на вузы, находящиеся в ведении главы государства.
В итоге закупки этих образовательных организаций теперь регулируются общим законодательством о государственных закупках.
Поправки затрагивают и финансовую деятельность образовательных учреждений.
Согласно обновленной статье 47 Закона «Об образовании», государственные организации начального и высшего профессионального образования с особым статусом осуществляют финансовую деятельность вне бюджетной системы КР.
Однако для высших учебных заведений, находящихся в ведении президента, предусмотрено исключение из этого правила.
Это означает, что такие вузы не смогут применять предусмотренный указанной нормой особый порядок финансовой деятельности вне бюджетной системы.
Закон вступит в силу через 10 дней. Кабинету министров поручили в течение трех месяцев привести свои нормативные правовые акты в соответствие с новыми требованиями.
Особый статус, предусматривающий расширенную организационную, финансовую и академическую автономию, предоставлялся следующим 11 учебным заведениям:
- Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына;
- Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова;
- Кыргызский национальный аграрный университет имени Константина Скрябина;
- Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева;
- Ошский государственный университет;
- Кыргызско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина;
- Баткенский государственный университет;
- Иссык-Кульский государственный университет имени Касыма Тыныстанова;
- Джалал-Абадский государственный университет имени Бекмамата Осмонова;
- Нарынский государственный университет имени Сатыбалды Нааматова;
- Таласский государственный университет.