«Городок строителей» в Бишкеке жалуется на отсутствие отопления

Впервые за много лет микрорайоны «Городок энергетиков» и «Городок строителей» не получили отопление в первую очередь. Об этом пишут пользователи соцсетей.

По их словам, якобы не готовы котлы и не было команды начать отопительный сезон.

В пресс-службе мэрии со ссылкой на муниципальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» 24.kg сообщили, что подача отопления в озвученные районы планируется на 29 октября совместно с МП «Бишкектеплосеть».

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«Напоминаем, что подключение отопления осуществляется поэтапно. В первую очередь тепло подается в социально значимые объекты: школы, детские сады, больницы и родильные дома. Далее подключаются остальные абоненты. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — отметили в МП.

Ранее сообщалось о децентрализации города.

«Конечные потребители переходят на котельные, которые будут обслуживать отдельные участки. В этом году эти изменения коснутся микрорайона № 10, «Городка энергетиков», «Городка строителей», микрорайона «Учкун», — говорил главный инженер по внутридомовым системам МП «Бишкектеплосеть» Юрий Дмитрущенко.

Подачу отопления в столице начали сегодня.