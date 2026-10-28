«Городок строителей» в Бишкеке жалуется на отсутствие отопления
Впервые за много лет микрорайоны «Городок энергетиков» и «Городок строителей» не получили отопление в первую очередь. Об этом пишут пользователи соцсетей.
По их словам, якобы не готовы котлы и не было команды начать отопительный сезон.
В пресс-службе мэрии со ссылкой на муниципальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» 24.kg сообщили, что подача отопления в озвученные районы планируется на 29 октября совместно с МП «Бишкектеплосеть».
«Напоминаем, что подключение отопления осуществляется поэтапно. В первую очередь тепло подается в социально значимые объекты: школы, детские сады, больницы и родильные дома. Далее подключаются остальные абоненты. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — отметили в МП.
Ранее сообщалось о децентрализации города.
«Конечные потребители переходят на котельные, которые будут обслуживать отдельные участки. В этом году эти изменения коснутся микрорайона № 10, «Городка энергетиков», «Городка строителей», микрорайона «Учкун», — говорил главный инженер по внутридомовым системам МП «Бишкектеплосеть» Юрий Дмитрущенко.
Подачу отопления в столице начали сегодня.