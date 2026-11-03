«Элдик Банк» обозначил стратегические планы в интервью Bloomberg

Председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев дал интервью международному деловому изданию Bloomberg, в котором рассказал о стратегических планах банка и перспективах его развития на международных финансовых рынках.

В числе ключевых направлений — привлечение до 500 миллионов долларов США посредством выпуска облигаций, номинированных в юанях, в текущем году, а также выпуск долларовых облигаций в 2027 году.

Кроме того, банк ведет подготовку к выходу на Лондонскую фондовую биржу. Проведение первичного публичного размещения акций (IPO) предварительно планируется в 2028 году.

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В интервью также затронуты вопросы участия «Элдик Банка» в финансировании инфраструктурных проектов Кыргызстана, укрепления международного сотрудничества и совершенствования системы комплаенс-контроля.

С полным интервью Уланбека Ногаева можно ознакомиться на сайте Bloomberg.