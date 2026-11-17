«Элдик Банк» удостоен престижной награды SDG Champions 2026 за вклад в продвижение Целей устойчивого развития (ЦУР) и последовательную интеграцию принципов ESG в банковскую деятельность.

Торжественная церемония награждения состоялась в городе Алматы в рамках международного форума SDG Forum Almaty 2026 «Бизнес и устойчивое развитие в Евразии», объединившего представителей бизнеса, финансового сектора, международных организаций и экспертного сообщества.

В рамках форума «Элдик Банк» также принял участие в панельной дискуссии «Трансформация малого и среднего бизнеса и устойчивые цепочки поставок». Представители банка поделились опытом поддержки малого и среднего предпринимательства, расширения доступа к финансированию, внедрения ESG-принципов и развития устойчивых цепочек поставок.

Особое внимание было уделено роли современных финансовых институтов как стратегических партнеров бизнеса, способствующих его устойчивости, развитию и повышению конкурентоспособности.

Стоит отметить, что полученная награда SDG Champions 2026 — важное международное признание системной работы «Элдик Банка», направленной на ответственное ведение бизнеса, поддержку предпринимательства и реализацию инициатив, вносящих вклад в устойчивое развитие Кыргызстана.

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