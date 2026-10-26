«Элдик Банк»: Плати телефоном — лети на Мальдивы
Обычные покупки могут стать началом большого путешествия! Mastercard и «Элдик Банк» запускают акцию для держателей карт Mastercard: оплачивайте покупки через Apple Pay или Google Pay и получите шанс выиграть недельную поездку на Мальдивы для двоих, один из четырех iPhone 18 Pro Max или одни из пяти Apple Watch 12.
Как принять участие?
С 26 октября по 31 декабря 2026 года оплачивайте покупки с помощью Apple Pay или Google Pay, используя карту Mastercard от «Элдик Банка». Каждая успешная покупка — это возможность получить один из призов акции!
Какие призы вас ждут?
Главный приз:
- недельное путешествие на Мальдивы для двоих.
Дополнительные призы:
- четыре смартфона Apple iPhone 18 Pro Max;
- пять умных часов Apple Watch 12.
Как определятся победители?
- 10 тысячная успешная покупка — недельное путешествие на Мальдивы для двоих;
- каждая выигрышная полуторатысячная покупка — один из четырех iPhone 18 Pro Max;
- каждая выигрышная тысячная покупка — одни из пяти Apple Watch 12.
Кто может участвовать?
К участию приглашаются действующие держатели карт Mastercard ОАО «Элдик Банк», а также клиенты, оформившие карту Mastercard в период проведения акции.
Оформить карту Mastercard в «Элдик Банке» можно тремя способами:
- открыв виртуальную карту в приложении. Откройте приложение, в меню «Карты и счета» нажмите «Заказать карту» и выберите Mastercard Gold Virtual;
- оформив онлайн-доставку карты (для жителей Бишкека). Перейдите на официальный сайт «Элдик Банка», выберите тип карты и заполните онлайн-анкету;
- обратившись в отделения «Элдик Банка». Посетите ближайшее отделение банка с паспортом.
Оплачивайте повседневные покупки с Apple Pay или Google Pay и участвуйте в розыгрыше призов. Возможно, именно ваш платеж окажется выигрышным и следующим пунктом назначения станут Мальдивы!
Подробная информация об акции www.eldik.kg
Лицензия НБ КР № 033.