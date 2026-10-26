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«Элдик Банк»: Плати телефоном — лети на Мальдивы

13:27, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
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Обычные покупки могут стать началом большого путешествия! Mastercard и «Элдик Банк» запускают акцию для держателей карт Mastercard: оплачивайте покупки через Apple Pay или Google Pay и получите шанс выиграть недельную поездку на Мальдивы для двоих, один из четырех iPhone 18 Pro Max или одни из пяти Apple Watch 12.

Как принять участие?

С 26 октября по 31 декабря 2026 года оплачивайте покупки с помощью Apple Pay или Google Pay, используя карту Mastercard от «Элдик Банка». Каждая успешная покупка — это возможность получить один из призов акции!

Какие призы вас ждут?

Главный приз:

  • недельное путешествие на Мальдивы для двоих.

Дополнительные призы:

  • четыре смартфона Apple iPhone 18 Pro Max;
  • пять умных часов Apple Watch 12.

Как определятся победители?

  • 10 тысячная успешная покупка — недельное путешествие на Мальдивы для двоих;
  • каждая выигрышная полуторатысячная покупка — один из четырех iPhone 18 Pro Max;
  • каждая выигрышная тысячная покупка — одни из пяти Apple Watch 12.

Кто может участвовать?

К участию приглашаются действующие держатели карт Mastercard ОАО «Элдик Банк», а также клиенты, оформившие карту Mastercard в период проведения акции.

Оформить карту Mastercard в «Элдик Банке» можно тремя способами:

  • открыв виртуальную карту в приложении. Откройте приложение, в меню «Карты и счета» нажмите «Заказать карту» и выберите Mastercard Gold Virtual;
  • оформив онлайн-доставку карты (для жителей Бишкека). Перейдите на официальный сайт «Элдик Банка», выберите тип карты и заполните онлайн-анкету;
  • обратившись в отделения «Элдик Банка». Посетите ближайшее отделение банка с паспортом.

Оплачивайте повседневные покупки с Apple Pay или Google Pay и участвуйте в розыгрыше призов. Возможно, именно ваш платеж окажется выигрышным и следующим пунктом назначения станут Мальдивы!

Подробная информация об акции www.eldik.kg

Лицензия НБ КР № 033.

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