С 6 по 10 декабря в Бишкеке пройдет международная программа Большого Детского фестиваля «ЭХО БДФ». Кыргызстан станет третьей страной, принимающей мероприятие в этом году, после Норвегии и Абхазии, сообщает Минкультуры.

Жителей и гостей столицы ждут спектакли из разных городов России, лучшие постановки кыргызских театров, кино и анимация для всей семьи, встречи с современными писателями, творческие мастер-классы для детей и подростков, а также театральная лаборатория, которая впервые пройдет в рамках международного направления проекта.

Организаторы фестиваля — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Художественный академический театр имени Максима Горького. Соорганизатор — Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики.

Программу 6 декабря откроет музыкальная сказка «Маленький принц» Московского Художественного академического театра. Показ пройдет в сопровождении оркестра МХАТ под управлением Сергея Пащенко.

Подробности программы и афиша мероприятий будут опубликованы позднее.

Международная программа «ЭХО БДФ Кыргызстан» — фестиваль искусства для детей и подростков, реализуемый при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в зарубежных странах с целью развития международного культурного сотрудничества.