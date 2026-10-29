Перизат Суранова требует компенсацию от государства. Суд продолжится 10 ноября

Первомайский районный суд Бишкека 10 ноября продолжит рассмотрение иска активистки Перизат Сурановой о взыскании компенсации с государства. Об этом сообщили 24.kg в суде.

Заседание назначено на 16.00. Предварительное состоялось накануне.

Перизат Суранова подала иск 7 октября. Сумма требований не уточняется. По словам активистки, она добивается восстановления нарушенных прав и намерена пройти судебный путь до конца.

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Напомним, в октябре 2022 года в Кыргызстане по Кемпир-Абадскому делу задержали 26 человек — политиков, активистов и других граждан. Им вменяли подготовку массовых беспорядков, а некоторым — подготовку к насильственному захвату власти.

14 июня 2024-го Первомайский районный суд столицы оправдал 22 фигурантов дела, в том числе Перизат Суранову. В марте 2026 года Бишкекский городской суд оставил оправдательный приговор в силе.