Документы уничтожены. Сурановой отказали в предоставлении сведений из СИЗО

Правозащитница Перизат Суранова, которая добивается компенсации в размере 10 миллионов сомов за содержание под стражей, столкнулась с проблемой получения документов из СИЗО № 21. В учреждении сообщили, что сведения о передачах, посылках и продуктах, которые ей приносили во время заключения, уничтожены в связи с истечением срока хранения. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях.

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По словам Перизат Сурановой, 30 октября она направила руководству СИЗО официальный запрос с просьбой предоставить полный перечень передач, продуктов, вещей и лекарств, полученных ею во время содержания под стражей. Эти сведения необходимы для подтверждения понесенных расходов в суде при рассмотрении вопроса о компенсации.

Однако в полученном ответе администрация учреждения сообщила, что представить документы невозможно.

«Как такое возможно? Каждая передача регистрируется. Ведутся специальные журналы учета. Когда получаешь передачу, отдельно подписываешь бланк, подтверждая ее получение. И в таком специальном учреждении все эти документы просто взяли и уничтожили?» — возмутилась правозащитница.

Согласно официальному ответу СИЗО № 21, она содержалась в учреждении с 25 октября 2022 года по 16 февраля 2023-го.

В письме говорится, что учреждение не может предоставить сведения о получении посылок, передач и других продуктов питания, вещей и лекарств, поскольку документация за этот период уничтожена по истечении срока хранения. Кроме того, в СИЗО сообщили, что личный счет на имя Перизат Сурановой в учреждении не открывался.

Правозащитница намерена направить повторный запрос и потребовать разъяснений, на каком основании, когда и кем были уничтожены документы.

«Если внятного ответа не будет, буду обращаться в прокуратуру и другие компетентные органы», — заявила она.

Перизат Суранова добивается компенсации в размере 10 миллионов сомов. По ее словам, запрошенные документы необходимы для обоснования понесенных расходов в рамках судебного разбирательства.