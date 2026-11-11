Институт соратника Путина изучает обезьян в поисках способа продлить жизнь

В России ученые Курчатовского института изучают старение приматов, чтобы найти способы продления здоровой жизни человека. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на президента научного центра Михаила Ковальчука, близкого соратника Владимира Путина.

О проводимых исследованиях Ковальчук рассказал на Курчатовском геномном форуме в Москве. По его словам, ученые обследуют пожилых обезьян, чтобы проследить разные стадии старения.

Исследователи изучают животных в возрасте от 18 до более чем 30 лет: проверяют биохимические показатели, состояние тканей, сосудов и мозга. Особый интерес представляет группа обезьян-долгожителей, которую Ковальчук назвал уникальной.

Как отмечает Bloomberg, Ковальчук имеет давние связи с российским президентом и считается его неофициальным советником по научным вопросам, в том числе в области генетики.

Владимиру Путину в октябре исполнилось 74 года. Агентство напоминает о его интересе к теме долголетия. В сентябре 2025 года разговор российского президента с председателем КНР Си Цзиньпином случайно попал в официальную трансляцию перед военным парадом в Пекине. Они обсуждали возможности биотехнологий и пересадки органов, а также перспективу увеличения продолжительности жизни до 150 лет.

Тему долголетия затрагивала и старшая дочь Путина, эндокринолог Мария Воронцова. В октябре она выступила в Московской школе управления «Сколково» с докладом о том, как здравоохранение может помочь людям жить дольше.