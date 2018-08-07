Туристический Иссык-Куль. Мусорный ужас в селе Бостери

Читатели 24.kg возмущены мусорными свалками на курортном Иссык-Куле. Они продолжают присылать фотографии этого ужаса на редакционный WhatsApp.
«Это мусор в пансионате «Кыргызское взморье» в
И еще порция фотографий из расположенного в селе Бостери пансионата «Аквамарин». То, что творится на пляже, зафиксировал и прислал в редакцию 24.kg гость из Турции Бозан Чифтчи.
обнаружил не менее ужасную мусорку уже в самой Чолпон-Ате. А жители села Беш-Мойнок пожаловались на зловоние от очистных сооружений санатория «Аврора».
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.