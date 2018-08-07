Туристический Иссык-Куль. Мусорный ужас в селе Бостери

Читатели 24.kg возмущены мусорными свалками на курортном Иссык-Куле. Они продолжают присылать фотографии этого ужаса на редакционный WhatsApp.

«Это мусор в пансионате «Кыргызское взморье» в ста метрах от берега. Село Бостери. Звонили в разные инстанции, но ситуация не меняется», — рассказали жители.

И еще порция фотографий из расположенного в селе Бостери пансионата «Аквамарин». То, что творится на пляже, зафиксировал и прислал в редакцию 24.kg гость из Турции Бозан Чифтчи.

Кстати, ранее «агент 024» обнаружил не менее ужасную мусорку уже в самой Чолпон-Ате. А жители села Беш-Мойнок пожаловались на зловоние от очистных сооружений санатория «Аврора».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.