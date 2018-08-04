Очистные сооружения санатория «Аврора» не чистят. Местным жителям нечем дышать

С прошлого года в санатории «Аврора» не занимаются очистными сооружениями. Об этом 24.kg сообщили жители поселка Беш-Мойнок.

По их данным, каждый день с 8.00 до 10.00 и с 19.00 до 20.00 в поселке практически нечем дышать — от очистных сооружений пансионата «Аврора» идет неприятный запах. Местные жители связывают это с тем, что сооружения просто не чистят.

«Мы уже собирали подписи, просили решить проблему. Но результата нет. Сейчас снова подписи собираем, но не уверены, что будет результат. Мы живем в курортной зоне. Летом приезжает много туристов, но мы даже окна открыть не можем, чтобы подышать свежим воздухом, не говоря о том, чтобы вечером попить чай на улице», — пожаловались местные жители.

Ранее к санаторию «Аврора» уже были претензии. Они связаны с тем, что в нем пешеходные зоны превратили в автостоянки и проезжую часть. Оказалось, что владелец санатория — Фонд по управлению госимуществом — разрешил заезжать на территорию «Авроры» владельцам кафе для поставки товаров.

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