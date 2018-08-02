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Агент 024

Приятного отдыха! Зловонная мусорка на Иссык-Куле

Отдыхающие на Иссык-Куле читатели пожаловались на зловонную мусорку в Чолпон-Ате. Об этом они сообщили на редакционный номер WhatsApp.

«Эти мусорные баки стоят на дороге между домом отдыха «Ала-Тоо» и пансионатом «Энергетик» («Эль-Нуру») и напротив частного пансионата «Келечек». Баки переполнены, мусор лежит вокруг, запах на всю округу, пакеты висят на кустах. И все это по дороге на пляж!» — возмущены читатели.

«Позднее, видимо, приехала мусороуборочная машина, баки освободили, но мусор вокруг остался. Плюс на дороге появилась зловонная лужа. Страшно проходить!» — поделились читатели впечатлениями об отдыхе.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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