Бишкекчане просят спасти знаменитый павильон «Ак-Суу»

Горожане просят спасти знамений павильон «Ак-Суу» («Соки-Воды»), который продолжает разрушаться. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам бишкекчан, территория вокруг павильона превратилась в складирование мусора и запрещенных здесь к прокату мини-аттракционов, киосков мороженого и батутов.

Отметим, в 2017 году павильон огораживали, ходили слухи, что его будут сносить. Весной 2019-го вернуть объект на баланс мэрии требовал бывший тогда депутатом городского кенеша Эрмек Усубалиев. В 2023 году территорию вновь огородили. Муниципалитет пытался вернуть павильон.

Этот уникальный объект появился во Фрунзе в 1930-х. Изначально он был деревянным, но настолько полюбился горожанам, что в начале 1950-х годов власти решили его увековечить, исполнив в камне. Разработку проекта нового павильона поручили архитектору Александру Альбанскому.

На территории павильона были установлены 16 автоматов газированной воды и один кассовый аппарат. В центре помещения на пьедестале установили фигуру девушки скульптора Ольги Мануйловой. Павильон принимал гостей в теплое время года с 8.00 до 23.00. Последний раз его реконструировали в 1980-х.