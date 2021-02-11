Бишкек, который мы теряем, или Как чиновники уничтожают памятники архитектуры

Порой кажется, что чиновников, ответственных за внешний вид столицы Кыргызстана, отбирают по принципу ненависти к Бишкеку и его истории. Как иначе объяснить то рвение, с которым они планомерно уничтожают в городе памятники архитектуры, то отдавая их на откуп частникам, то попросту закрывая на них глаза.
О некоторых уникальных объектах столицы, безразличии и халатности государства, которые могут их погубить, 24.kg рассказал директор научно-исследовательского проектного института «Кыргызреставрация» Джумамедель Иманкулов.
Умирающий в центре города памятникЭкскурсию по изуродованным историческим местам Бишкека мы начинаем с павильона «Ак-Суу» («Соки-Воды»). Этот уникальный объект появился во Фрунзе в 30-х годах прошлого столетия. Изначально он был деревянным, но настолько полюбился горожанам, что в начале 50-х власти приняли решение его увековечить, исполнив в камне.
Разработку проекта нового павильона, запланированного на месте прежнего — возле кинотеатра «Ала-Тоо», поручили архитектору Александру Альбанскому. Автор подошел к работе с душой.
Национальный орнамент, фонтаны, своды и балконы. Были продуманы мельчайшие детали, которые радовали бы спасающихся от летнего зноя жителей столицы. Внутри компактно разместились 16 автоматов газированной воды и кассовая кабина. В центре помещения на пьедестале установили скульптурную фигуру девушки скульптора Ольги Мануйловой. Павильон принимал гостей в теплое время года, с 8.00 до 23.00. Последний раз его реконструировали в 80-е годы.
«А потом случилась перестройка, кончился Советский Союз и началась эпоха тотальной приватизации. По закону памятники не могут приватизироваться, но каким-то образом «Ак-Суу» оказался в частных руках. Его отдали в аренду на 49 лет — считай, что продали. Если вы посмотрите, в каком он сегодня состоянии, — вы ужаснетесь. Частники, вопреки правилам, пытались отреставрировать его сами, без архитектурного проекта и согласования. Замазали краской, заляпали цементом. Это варварство! Там и сегодня на входе висит табличка «ремонт». Вот только, кто его разрешал — непонятно. Реставрацией должны заниматься профессионалы, а не шабашники с биржи труда. И Бишкекглавархитектура, по идее, должна была это контролировать», — говорит Джумамедель Иманкулов.
Отметим, что весной 2019 года вернуть памятник на баланс мэрии предлагал бывший тогда депутатом городского кенеша Эрмек Усубалиев. За два года до этого павильон и вовсе обносили забором. Ходили слухи, что его будут сносить. Несмотря на все это, мэрия так и не вернула в собственность этот уникальный памятник.
Русский театр архитектурной драмыЧуть ниже — через Дубовый парк — Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова. Если павильон «Соки-воды» был одним из ранних проектов Александра Альбанского, то театр, построенный в 1972 году, стал его последней в Кыргызстане работой.
Возвышающееся над зеленью парка здание прежде олицетворяло торжество культуры. Сегодня это наглядный пример безалаберности чиновников, в свое время отдавших театр на откуп частникам.
Вкруговую облепленный многочисленными кафе, ресторанами и барами он словно в клещи зажат в желание бизнеса сколотить капитал. Часть незаконных построек уже снесли. Несколько опустевших помещений до сих пор стоят полуразрушенными. Зрелище жуткое. Будто здесь была война.
«Насколько я знаю, демонтаж этих построек приостановлен, так как остались некоторые нерешенные судебные споры. Но хочется верить, что начатое несколько лет назад дело все-таки доведут до конца и памятник восстановят в его историческом виде», — говорит Джумамедель Иманкулов.
Старейший парк, братская могила и рестораныЧтобы увидеть еще один пример наплевательского отношения к истории, достаточно развернуться от Русского драмтеатра в сторону Дубового парка. С двух сторон в его зелень врезались кафе, законность появления которых вызывает вопросы. Стоит напомнить, что речь идет про один из старейших парков Бишкека и памятник садово-паркового искусства.
Едва ли сложившие головы за идеи революции бойцы могли себе представить, что спустя столетие капитализм подберется к ним настолько близко.
Многострадальный дом ТерентьеваСпускаемся от Дубового парка в сторону проспекта Жибек Жолу. Здесь расположены сразу несколько исторических объектов — парк Кычана Джакыпова — памятник садово-паркового искусства и дом первого старосты Пишпека Ильи Терентьева — образец уникальной комбинации русской и среднеазиатской архитектуры конца XIX века. Поджатые «футбольной империей» Аскара Салымбекова, сегодня они являют собой печальное зрелище.
С тех пор начались и до сих пор не утихают споры вокруг судьбы памятника. Поначалу чиновники хотели и вовсе вычеркнуть его из списков особо охраняемых объектов, но под давлением общественности от идеи сноса все же отказались.
Салымбеков в 2013 году выразил готовность спонсировать реконструкцию. Бывший тогда мэром Бишкека Иса Омуркулов идею поддержал, назвав восстановление дома первого старосты делом чести. Они даже провели церемонию начала работ. Заложили в фундамент капсулу, которую, к слову, спустя каких-то 10 дней украли бомжи. В том же году Иса Омуркулов покинул пост мэра, забыв о Тереньтеве, его доме и «деле чести».
В 2015 году, идя на выборы в парламент, Аскар Салымбеков вновь выразил свое желание спасти исторический объект. Между бизнесменом и национальным культурным центром при Минкульте, на балансе которого находился памятник, составили договор. Салымбеков заплатил 500 тысяч сомов за разработку первой части проекта будущей реконструкции, подготовкой которого занялась «Кыргызреставрация». С тех пор прошло пять лет.
«Мы — «Кыргызреставрация» — свою часть работы выполнили. Проект реконструкции разработан. Необходимо было получить от Бишкекглавархитектуры разрешение и проект подключения объекта к городским коммуникациям. Они его сделали, но с ошибками. Мы потребовали его переделать. Они переделали и запросили с Минкульта за исправление своих же ошибок 19 тысяч сомов. Министерство платить не стало. Бишкекглавархитектура тоже на уступки не пошла», — рассказал Джумамедель Иманкулов.
Вопрос спасения столетнего памятника уперся в 19 тысяч сомов. Пожалуй, это все, что нужно знать об отношении чиновников к истории государства.
И пока два ведомства и бизнесмен спорят, дом первого старосты продолжает рушиться. Реставраторы уверяют — что его все еще можно спасти. Хотя времени с каждым днем остается все меньше.
Превращающийся в руины Дворец пионеровСтоль же ужасно выглядит и еще один находящийся в этом месте памятник архитектуры — бывший Дворец пионеров. Здание, которое начали строить в 1939 году по проекту главного архитектора города Федора Стеблина, рассыпается буквально на глазах.
Сегодня здесь располагаются два театра — Юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой и Чуйский областной театр имени Шаршена Термечикова.
Алексей Фетисов и его умирающее детищеПод большим вопросом, по словам главы «Кыргызреставрации», и будущее еще одного уникального памятника садово-паркового искусства — Карагачевой рощи. Она была создана 1883 году талантливым садоводом Алексеем Фетисовым. Именно он заложил основу будущего зеленого Фрунзе и современного Бишкека. Земли вокруг Пишпека в те годы были заболочены и, разбивая зеленые оазисы, Фетисов тем самым не только превращал пустыри в сады, но и боролся с грунтовыми водами.
Несправедливо, по его мнению, история обошлась и с личностью человека, подарившего Бишкеку чудо ботаники. Все, что напоминает сегодня о Фетисове, — это невзрачный мемориальный камень, установленный в роще еще в советское время.
«Подавляющая часть городских и парков, и аллей, которые мы с вами сегодня видим, были посажены руками Фетисова. Это его заслуга. Я думаю, что в память о человеке, который в свое время сделал очень многое для страны и для потомков, стоило бы поставить нормальный, полноценный памятник», — считает Иманкулов.
Отметим, что с идеей установки в Карагачевой роще скульптуры Алексея Фетисова в 2019 году выступила директор МП «Городские парки» Калича Умуралиева. Она привлекла знакомого скульптора, который предложил несколько вариантов будущей композиции и сегодня ищет спонсоров для воплощения в жизнь задуманного.
«Сейчас я планирую открыть спецсчет, чтобы все желающие могли принять участие в спонсировании памятника. Это будет поистине народный проект», — рассказала 24.kg Умуралиева.
Восточный то ли базар, то ли автовокзалСвою экскурсию по историко-архитектурному Бишкеку мы завершаем в месте, с которого для приезжих когда-то начинался город, — Восточного автовокзала. Сегодня это не только памятник архитектуры, но и собирательный образ современного Бишкека.
Индивидуальный проект для столицы Киргизской ССР разрабатывался группой архитекторов в Тбилиси. Фрунзенцы смогли увидеть его своими глазами в 1962 году. Построенный в стилистике популярного в те годы сталинского ампира он не мог не впечатлять людей, въезжающих в столицу через ее восточные ворота.
В начале года сюда по жалобе горожан с проверкой заглянули сотрудники Бишкекглавархитектуры и управления землепользования и строительства мэрии Бишкека. Осмотрелись, выписали предписания об устранении нарушений и пообещали навести порядок. Вот только наведут ли? Большой вопрос.
P.S. Отметим, что упомянутые выше памятники — это лишь малая часть, капля в море исторического наследия Бишкека и Кыргызстана, которое стремительно рушится год от года и постепенно уходит в небытие.