Бишкек, который мы теряем, или Как чиновники уничтожают памятники архитектуры

Порой кажется, что чиновников, ответственных за внешний вид столицы Кыргызстана, отбирают по принципу ненависти к Бишкеку и его истории. Как иначе объяснить то рвение, с которым они планомерно уничтожают в городе памятники архитектуры, то отдавая их на откуп частникам, то попросту закрывая на них глаза.

Фото 24.kg. Джумамедель Иманкулов

О некоторых уникальных объектах столицы, безразличии и халатности государства, которые могут их погубить, 24.kg рассказал директор научно-исследовательского проектного института «Кыргызреставрация» Джумамедель Иманкулов.

Умирающий в центре города памятник

Экскурсию по изуродованным историческим местам Бишкека мы начинаем с павильона «Ак-Суу» («Соки-Воды»). Этот уникальный объект появился во Фрунзе в 30-х годах прошлого столетия. Изначально он был деревянным, но настолько полюбился горожанам, что в начале 50-х власти приняли решение его увековечить, исполнив в камне.

Фото из интернета. Так выглядел первый - деревянный вариант павильона

Разработку проекта нового павильона, запланированного на месте прежнего — возле кинотеатра «Ала-Тоо», поручили архитектору Александру Альбанскому. Автор подошел к работе с душой.

Фото из интернета. Каменный павильон работы архитектора Александра Альбанского

Национальный орнамент, фонтаны, своды и балконы. Были продуманы мельчайшие детали, которые радовали бы спасающихся от летнего зноя жителей столицы. Внутри компактно разместились 16 автоматов газированной воды и кассовая кабина. В центре помещения на пьедестале установили скульптурную фигуру девушки скульптора Ольги Мануйловой. Павильон принимал гостей в теплое время года, с 8.00 до 23.00. Последний раз его реконструировали в 80-е годы.

«А потом случилась перестройка, кончился Советский Союз и началась эпоха тотальной приватизации. По закону памятники не могут приватизироваться, но каким-то образом «Ак-Суу» оказался в частных руках. Его отдали в аренду на 49 лет — считай, что продали. Если вы посмотрите, в каком он сегодня состоянии, — вы ужаснетесь. Частники, вопреки правилам, пытались отреставрировать его сами, без архитектурного проекта и согласования. Замазали краской, заляпали цементом. Это варварство! Там и сегодня на входе висит табличка «ремонт». Вот только, кто его разрешал — непонятно. Реставрацией должны заниматься профессионалы, а не шабашники с биржи труда. И Бишкекглавархитектура, по идее, должна была это контролировать», — говорит Джумамедель Иманкулов.

Отметим, что весной 2019 года вернуть памятник на баланс мэрии предлагал бывший тогда депутатом городского кенеша Эрмек Усубалиев. За два года до этого павильон и вовсе обносили забором. Ходили слухи, что его будут сносить. Несмотря на все это, мэрия так и не вернула в собственность этот уникальный памятник.

Русский театр архитектурной драмы

Чуть ниже — через Дубовый парк — Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова. Если павильон «Соки-воды» был одним из ранних проектов Александра Альбанского, то театр, построенный в 1972 году, стал его последней в Кыргызстане работой.

Фото из интернета. Когда-то драмтеатр выглядел вот так

Возвышающееся над зеленью парка здание прежде олицетворяло торжество культуры. Сегодня это наглядный пример безалаберности чиновников, в свое время отдавших театр на откуп частникам.

Вкруговую облепленный многочисленными кафе, ресторанами и барами он словно в клещи зажат в желание бизнеса сколотить капитал. Часть незаконных построек уже снесли. Несколько опустевших помещений до сих пор стоят полуразрушенными. Зрелище жуткое. Будто здесь была война.

«Насколько я знаю, демонтаж этих построек приостановлен, так как остались некоторые нерешенные судебные споры. Но хочется верить, что начатое несколько лет назад дело все-таки доведут до конца и памятник восстановят в его историческом виде», — говорит Джумамедель Иманкулов.

Старейший парк, братская могила и рестораны

Чтобы увидеть еще один пример наплевательского отношения к истории, достаточно развернуться от Русского драмтеатра в сторону Дубового парка. С двух сторон в его зелень врезались кафе, законность появления которых вызывает вопросы. Стоит напомнить, что речь идет про один из старейших парков Бишкека и памятник садово-паркового искусства.

Едва ли сложившие головы за идеи революции бойцы могли себе представить, что спустя столетие капитализм подберется к ним настолько близко.

«В историческом парке не должно быть никаких сторонних построек, но они появились. Не в одночасье, конечно. Например, место, где прежде был туалет, двадцать с лишним лет назад выкупил Омурбек Текебаев. Он уже тогда приходил к нам за разрешением на строительство одноэтажного кафе из легких конструкций. Я в то время ему отказал. Потом участок продавался, перепродавался. Сейчас на этом месте возведен ресторан «Фрунзе» в три этажа. Кто это допустил — непонятно. То же самое хотят сделать и владельцы кафе «Четыре сезона» возле Русского драмтеатра. Меня поражает сам факт, что кафе находится буквально в десяти шагах от памятника красноармейцам, погибшим в борьбе с контрреволюцией в Пишпекском уезде в 1918 году. Я напомню, что это не просто монумент — это братская могила — место, где захоронены люди!», — возмущается архитектор Джумамедель Иманкулов.

Не лучшим образом сегодня выглядит и сама братская могила. Гранитные плиты местами отваливаются, надпись едва различима. Огонь в память о красноармейцах зажигают всего лишь раз в год в канун Дня Победы, что тоже показательно.

Многострадальный дом Терентьева

Спускаемся от Дубового парка в сторону проспекта Жибек Жолу. Здесь расположены сразу несколько исторических объектов — парк Кычана Джакыпова — памятник садово-паркового искусства и дом первого старосты Пишпека Ильи Терентьева — образец уникальной комбинации русской и среднеазиатской архитектуры конца XIX века. Поджатые «футбольной империей» Аскара Салымбекова, сегодня они являют собой печальное зрелище.

Фото из интернета. Так дом Терентьева выглядел в начале века

С тех пор начались и до сих пор не утихают споры вокруг судьбы памятника. Поначалу чиновники хотели и вовсе вычеркнуть его из списков особо охраняемых объектов, но под давлением общественности от идеи сноса все же отказались.

Дом Терентьева и территория вокруг него, напомним, пришли в запустенье в начале 90-х годов. Их передавали с баланса на баланс до тех пор, пока в 2005 году большую часть парка в аренду на 49 лет не взял упомянутый выше Салымбеков. Так здесь и появились его футбольные поля. В 2009-м бизнесмен запросил у правительства оставшуюся территорию и получил ее. Однако смена власти в апреле 2010 года привела к отмене сомнительной сделки. Кусочек парка Кычана Джакыпова и на тот момент уже разрушенный дом первого старосты города удалось вернуть государству.

Салымбеков в 2013 году выразил готовность спонсировать реконструкцию. Бывший тогда мэром Бишкека Иса Омуркулов идею поддержал, назвав восстановление дома первого старосты делом чести. Они даже провели церемонию начала работ. Заложили в фундамент капсулу, которую, к слову, спустя каких-то 10 дней украли бомжи. В том же году Иса Омуркулов покинул пост мэра, забыв о Тереньтеве, его доме и «деле чести».

Фото из интернета. 2013 год. Иса Омуркулов на церемонии начала реконструкции дома первого старосты Пишпека

В 2015 году, идя на выборы в парламент, Аскар Салымбеков вновь выразил свое желание спасти исторический объект. Между бизнесменом и национальным культурным центром при Минкульте, на балансе которого находился памятник, составили договор. Салымбеков заплатил 500 тысяч сомов за разработку первой части проекта будущей реконструкции, подготовкой которого занялась «Кыргызреставрация». С тех пор прошло пять лет.

Фото 24.kg. Так дом первого старосты Пишпека выглядит сегодня

«Мы — «Кыргызреставрация» — свою часть работы выполнили. Проект реконструкции разработан. Необходимо было получить от Бишкекглавархитектуры разрешение и проект подключения объекта к городским коммуникациям. Они его сделали, но с ошибками. Мы потребовали его переделать. Они переделали и запросили с Минкульта за исправление своих же ошибок 19 тысяч сомов. Министерство платить не стало. Бишкекглавархитектура тоже на уступки не пошла», — рассказал Джумамедель Иманкулов.

Вопрос спасения столетнего памятника уперся в 19 тысяч сомов. Пожалуй, это все, что нужно знать об отношении чиновников к истории государства.

И пока два ведомства и бизнесмен спорят, дом первого старосты продолжает рушиться. Реставраторы уверяют — что его все еще можно спасти. Хотя времени с каждым днем остается все меньше.

Превращающийся в руины Дворец пионеров

Столь же ужасно выглядит и еще один находящийся в этом месте памятник архитектуры — бывший Дворец пионеров. Здание, которое начали строить в 1939 году по проекту главного архитектора города Федора Стеблина, рассыпается буквально на глазах.

Сегодня здесь располагаются два театра — Юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой и Чуйский областной театр имени Шаршена Термечикова.

При Сооронбае Жээнбекове планировалось отремонтировать здание и восстановить прилегающий к нему парк. Работы должны были начаться уже в прошлом году. Обещали даже выделить деньги. Но, судя по состоянию нынешнему, браться за дело реставрации чиновники не спешат. Напомним, что это памятник республиканского значения.

Алексей Фетисов и его умирающее детище

Под большим вопросом, по словам главы «Кыргызреставрации», и будущее еще одного уникального памятника садово-паркового искусства — Карагачевой рощи. Она была создана 1883 году талантливым садоводом Алексеем Фетисовым. Именно он заложил основу будущего зеленого Фрунзе и современного Бишкека. Земли вокруг Пишпека в те годы были заболочены и, разбивая зеленые оазисы, Фетисов тем самым не только превращал пустыри в сады, но и боролся с грунтовыми водами.

Фото из интернета. За годы независимости площадь рощи сократилась на 60 процентов

Несправедливо, по его мнению, история обошлась и с личностью человека, подарившего Бишкеку чудо ботаники. Все, что напоминает сегодня о Фетисове, — это невзрачный мемориальный камень, установленный в роще еще в советское время.

«В 1992-м площадь Карагачевой рощи составляла 215,69 гектара. Это отражено в официальных документах. Сегодня она составляет 128,34 гектара — за годы независимости сократилась на 60 процентов. И при этом вырубка деревьев и захват новых участков продолжаются год за годом. Рощу уничтожают тихо и планомерно. Правительство должно взять на контроль ситуацию. Восстановить памятник садово-паркового искусства в прежних границах и начать восстановление», — говорит Джумамедель Иманкулов.

«Подавляющая часть городских и парков, и аллей, которые мы с вами сегодня видим, были посажены руками Фетисова. Это его заслуга. Я думаю, что в память о человеке, который в свое время сделал очень многое для страны и для потомков, стоило бы поставить нормальный, полноценный памятник», — считает Иманкулов.

Фото 24.kg. Один из вариантов памятника Алексею Фетисову

Отметим, что с идеей установки в Карагачевой роще скульптуры Алексея Фетисова в 2019 году выступила директор МП «Городские парки» Калича Умуралиева. Она привлекла знакомого скульптора, который предложил несколько вариантов будущей композиции и сегодня ищет спонсоров для воплощения в жизнь задуманного.

«Сейчас я планирую открыть спецсчет, чтобы все желающие могли принять участие в спонсировании памятника. Это будет поистине народный проект», — рассказала 24.kg Умуралиева.

Восточный то ли базар, то ли автовокзал

Свою экскурсию по историко-архитектурному Бишкеку мы завершаем в месте, с которого для приезжих когда-то начинался город, — Восточного автовокзала. Сегодня это не только памятник архитектуры, но и собирательный образ современного Бишкека.

Индивидуальный проект для столицы Киргизской ССР разрабатывался группой архитекторов в Тбилиси. Фрунзенцы смогли увидеть его своими глазами в 1962 году. Построенный в стилистике популярного в те годы сталинского ампира он не мог не впечатлять людей, въезжающих в столицу через ее восточные ворота.

Сегодня в нем отражается весь нынешний Бишкек. Красивейший фасад закрывает аляпистая реклама, сливающаяся в единый информационный ком, разобрать который невозможно. Кровля вокзала местами протекает. Само здание испещрено магазинами, столовыми и точками фастфуда. Вокруг него построено, надстроено и перестроено столько всего, что голова идет кругом. Вкупе с шумными водителями маршруток, зазывающими пассажиров, некогда логичный и продуманный транспортный комплекс выглядит и ощущается как стихийный базар.

В начале года сюда по жалобе горожан с проверкой заглянули сотрудники Бишкекглавархитектуры и управления землепользования и строительства мэрии Бишкека. Осмотрелись, выписали предписания об устранении нарушений и пообещали навести порядок. Вот только наведут ли? Большой вопрос.

P.S. Отметим, что упомянутые выше памятники — это лишь малая часть, капля в море исторического наследия Бишкека и Кыргызстана, которое стремительно рушится год от года и постепенно уходит в небытие.