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Агент 024

Водители троллейбусов нарушают правила вынужденно — мэрия нашла оправдание

В пресс-службе мэрии Бишкека ответили по фактам нарушения водителями общественного транспорта Правил дорожного движения.

По информации МП «Бишкекское троллейбусное управление», с водителями маршрутов № 6 и 10 проведена разъяснительная работа.

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Однако чиновники считают, что из-за плотного движения водители троллейбусов после посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте на перекрестке улиц Джантошева и Байтика Баатыра в южном направлении не успевают перестроиться в средний ряд. Чтобы не задерживать других участников движения, они вынуждены ехать по правому ряду, нарушая ПДД.

Как сообщили в МП «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие», после выезда автобуса на полосу встречного движения на пересечении улиц Гагарина и Чапаева водитель написал объяснительную.

По его словам, он был вынужден так поехать, потому что на этом участке находится частная школа. Возле нее часто стоит много машин, мешая проезду.

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