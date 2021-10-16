В Бишкеке водители общественного транспорта продолжают нарушать ПДД

Читатели 24.kg присылают видео с нарушителями Правил дорожного движения.

«Троллейбусы на пересечении улиц Байтика Баатыра и Ахунбаева при движении вверх занимают правую полосу, предназначенную для движения направо, тем самым создают препятствия. Может, для троллейбусов есть какие-то исключения?» — написал очевидец.





В районе пересечения улиц Чапаева и Гагарина автобус ехал по полосе встречного движения.

Фото читателя 24.kg. Нарушение ПДД

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