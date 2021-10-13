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Агент 024

Отопление в школе Каинды появилось после жалобы родителей

Отопление в школе-лицее № 1 имени Казаченко в Каинды появилось после публикации 24.kg. Об этом редакции сообщила читательница.

По ее словам, тепло начали подавать лишь сегодня в 3.00. Однако классы еще не прогрелись, многие дети сидят на уроках в куртках. Температура воздуха в здании не превышат 15 градусов по Цельсию.

«Спасибо большое за то, что откликнулись и помогли достучаться до ответственных лиц. Тепло начали подавать сегодня ночью, по крайней мере, в школу-лицей № 1. Однако во второй школе так же холодно. Говорят, что там сломалась система», — рассказали местные жители.

Ранее сообщалось, что в Панфиловском районе до сих пор нет отопления, а дети вынуждены ходить на занятия в верхней одежде.

Позже аким района Маил Алияскаров сказал, что проблем с подачей тепла в местности нет и во всех школах отопление появилось еще 8 октября. Однако родители детей и сами учителя школ в Каинды говорят об обратном.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/210252/
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