В школах Панфиловского района нет отопления. Власти опровергают сообщение

Во всех школах Панфиловского района Чуйской области отопление есть. Об этом 24.kg сообщили в районном отделе образования.
По его данным, лишь в двух учебных заведениях ремонтируют отопительную систему — в школах имени Кожомкулова и имени Кирова. Работы обещают завершить сегодня до вечера.
Аким Панфиловского района Маил Алияскаров также сказал 24.kg, что проблем с отоплением в школах нет. «В Каинды начался отопительный сезон, издано распоряжение. Особо проблем не было», — заключил он.
продолжают уверять, что в классах школы-лицея № 1 имени Казаченко холодно. Читательница 24.kg отметила, что у учеников 5-го класса сегодня было лишь два урока по 30 минут. Дети продолжают сидеть на занятиях в верхней одежде.