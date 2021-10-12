В школах Панфиловского района нет отопления. Власти опровергают сообщение

Во всех школах Панфиловского района Чуйской области отопление есть. Об этом 24.kg сообщили в районном отделе образования.

По его данным, лишь в двух учебных заведениях ремонтируют отопительную систему — в школах имени Кожомкулова и имени Кирова. Работы обещают завершить сегодня до вечера.

Аким Панфиловского района Маил Алияскаров также сказал 24.kg, что проблем с отоплением в школах нет. «В Каинды начался отопительный сезон, издано распоряжение. Особо проблем не было», — заключил он.

Фото акима Панфиловского района. Распоряжение