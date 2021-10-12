Дети мерзнут. В школах Панфиловского района до сих пор не подключили отопление

В школах Панфиловского района до сих пор не подключили отопление. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, уроки проводят по 35 минут, а дети вынуждены сидеть на занятиях в верхней одежде.

«В школах очень холодно. Например, в Каинды мэрия обещает подключить отопление только с 1 ноября. Но до этого времени наши дети перемерзнут, заболеют. Лучше бы уже дома все сидели», — пишут местные жители.

Районная администрация и Министерство образования недоступны для комментариев.

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