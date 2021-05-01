Ситуация на границе. В селе Арка таджикские военные обстреляли жилые дома

Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы напряженная. Об этом 24.kg сообщает Погранслужба ГКНБ.

По ее данным, в местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы.

Пограничные подразделения ПС ГКНБ заняли оборонительные позиции.

Сообщается также, что сегодня в Баткене должны начаться переговоры членов межправительственной комиссии по делимитации и демаркации рубежей. Однако представители Таджикистана на встречу пока не прибыли.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.