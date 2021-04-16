Иссык-кульский корень. На главу Минздрава написали заявление в прокуратуру

Активистка Умай Арыкова написала заявление на министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева в прокуратуру. Об этом она сообщила в Twitter.

Она просит соответствующие органы дать юридическую и правовую оценку действиям министра, которые подпадают под статью «Умышленное причинение вреда здоровью».

«Сегодня министр заявил, что в прямом эфире выпьет настойку иссык-кульского корня, чтобы доказать, что это эффективное средство в лечении коронавируса. Эти действия не выдерживают никакой критики и ставят под сомнение его компетентность. В то время, когда весь мир уже больше года охвачен пандемией COVID-19, а Кыргызстан одна из стран, которая тяжелее всего перенесла пик пандемии и заплатила за беспечность прошлых министров тысячами жизней, наш министр подвергает смертельной опасности все население страны», — говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня Алымкадыр Бейшеналиев собрал пресс-конференцию, где продемонстрировал, как нужно пить отвар иссык-кульского корня для профилактики и лечения COVID-19. Он также признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Осенью 2020 года он заявлял, что знает средства от коронавируса, которыми они лечились в местах заключения.

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