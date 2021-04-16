Иссык-кульский корень. Журналисту стало плохо после пресс-конференции министра

Оператору информационного агентства Kaktus.media стало плохо после конференции, где министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев показал, как нужно принимать отвар иссык-кульского корня. Об этом 24.kg сообщили сотрудники редакции.

По их словам, оператор находился вблизи того места, где кипятили отвар. «У него начала болеть голова. Сейчас ему плохо, тошнота и рвота. Вызывали скорую помощь. Нам сказали, если его состояние ухудшится, то нужно будет срочно обращаться в больницу», — рассказали журналисты.

Отметим, что сегодня Алымкадыр Бейшеналиев собрал пресс-конференцию, где продемонстрировал, как нужно пить отвар иссык-кульского корня для профилактики и лечения COVID-19. Он также признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Осенью 2020 года он заявлял, что знает средства от коронавируса, которыми они лечились в местах заключения.