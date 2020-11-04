Жилетка за $3 тысячи. Садыр Жапаров рассказал, откуда у него дорогой гардероб

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров рассказал журналистам, откуда у него дорогой гардероб.

Журналист одного из СМИ поинтересовался, покупает ли Садыр Жапаров себе одежду стоимостью тысячи долларов и откуда у него такие средства?

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И. о. президента, еще месяц назад находившийся в местах лишения свободы, рассказал, что одежду ему передали соотечественники из России. Это их подарок.

«Мой друг Камчы (глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. — Прим. 24.kg) недавно подарил мне куртку. Я не спросил, сколько она стоит. Если завтра надену, то, возможно, это тоже вызовет критику», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, кыргызстанцы, находящиеся в Санкт-Петербурге, Казани, Москве, собрали и передали ему одежду.

Еще предметы гардероба подарили родственники и друзья.

По мнению Садыра Жапарова, он носит сейчас то, что носят и другие.

«Ношу то, что носят в народе. Цену не спрашивал, не интересовался. Я не смотрю, дорогая это или дешевая одежда, главное, чтобы сидела хорошо. На рынке, в магазине одежду сам тоже не покупаю, супруга все покупает», — добавил он.

Ранее в социальных сетях пользователи обсуждали стеганый жилет на молнии черного цвета с меховым воротником. На сайтах интернет-магазинов они нашли точно такой же, но бежевого цвета. Его стоимость — $3 тысячи 188. На российских сайтах продают такой же за 204 тысячи 883 рубля (около 215 тысяч сомов).