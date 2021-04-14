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Общество

В столице открыли памятник Бишкеку баатыру

Фото 24.kg. В столице открыли памятник Бишкеку баатыру

В столице прошла церемония открытия памятника Бишкеку баатыру с участием президента Садыра Жапарова.

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«Сегодня проходит очень важное событие для кыргызстанцев. Об этом герое, что происходит из племени Солто, проводятся многочисленные исследования. В XVII-XVIII веках Бишкек баатыр воевал с врагами ради кыргызского народа. Я прошу Минкультуры и мэрию столицы приложить усилия к сохранению таких памятников», — сказал Садыр Жапаров.

В церемонии участвовали общественные и культурные деятели, простые горожане.

Отметим, у многих историков есть сомнения в реальности этого героя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190031/
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