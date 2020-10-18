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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители заезжают на новые велодорожки

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

«Очень часто езжу по новым велодорожкам. И почти всегда такая ситуация. Кто должен это контролировать? Торговля на них идет полным ходом. Смысл тогда этих велодорожек?!» — спрашивает читатель.

На перекрестке улицы Рыскулова и проспекта Манаса машину оставили прямо на повороте.

24.kg
Фото 24.kg. Чудаки парковки

По словам автора фото, на улице Мамбетова в «Восток-5» часто паркуются на пешеходных переходах. Водитель этой машины еще и перекрыл проезд во двор дома.

24.kg
Фото 24.kg. Чудаки парковки

«Возле Орто-Сайского рынка в 7-м микрорайоне ни пройти, ни проехать», — написал читатель.

На перекрестке улиц Исанова и Токтогула машину оставили на месте для инвалидов. «Надеюсь, он просто припарковался на свободном месте и не видел знака», — написал автор фото.

24.kg
Фото 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/169398/
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