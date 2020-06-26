Парк имени Тулебердиева открыли, а улицу к нему не доделали до сих пор

Улицу Тулебердиева возле одноименного парка не могут доделать уже два месяца. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В 2019 году началась реконструкция улицы Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, а также парка в начале улицы. Сроки нам обозначили — апрель 2020 года. На сегодня сделали парк и только кусок прилегающей к нему улицы, наверное, для того, чтобы глава государства мог беспрепятственно проехать и торжественно открыть памятник герою. Президент уехал, и на этом работа на улице Тулебердиева завершилась», — написал он.

По словам читателя, осталось сделать еще 1,2 километра дороги.

«Грязь, пыль, ухабы, невозможно пройти с коляской по улице, невозможно открыть окна. Мы писали и звонили в мэрию. Ответов никаких не получили», — сообщил бишкекчанин.

Строительство парка имени Чолпонбая Тулебердиева завершилось в начале мая.

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