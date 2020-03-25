В Бишкеке приложения для вызова такси перестали работать

В Бишкеке перестали работать приложения для вызова такси. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, с помощью приложений «Яндекс.Такси», «Намба» и «Жорго» вызвать машину не получится.

Отметим, что водителей, оказывающих услуги такси, будут штрафовать. Со вчерашнего дня сотрудники ГУОБДД обходят компании, которые предоставляют услуги пассажирских перевозок, и запрещают им принимать заказы.

Напомним, что в Бишкеке с сегодняшнего дня перестал работать весь транспорт. Граждане, которым необходимо выйти из дома, должны передвигаться пешком.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

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