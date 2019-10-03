Жители Джалал-Абада просят правительство взять под контроль ремонт улицы Пушкина

Ремонт улицы Пушкина в Джалал-Абаде никак не могут закончить. В 24.kg обратились работники областной клинической больницы.

«Когда установят камеры и светофор на одном из самых опасных участков дорожного движения — улице Пушкина? Жители полгода просят мэрию позаботиться о безопасности дорожного движения и порядка на улице: мучаются как пешеходы, дети и пожилые, так и добросовестные водители», — написали они.

По словам сотрудников больницы, аварии тут происходят ежедневно.

«Муниципалитет обещал навести порядок на улице до конца сентября, мы этого не видим. Просим аппараты президента и правительства республики взять вопрос под контроль», — добавили жители.

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