В центре Джалал-Абада не могут закончить ремонт дороги

В Джалал-Абаде не могут закончить ремонт улицы Пушкина. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, с 12 апреля одна из главных улиц города — имени Пушкина — стоит «вся перевернутая».

«В проекте был указан срок выполнения работ по реконструкции 850 метров дороги до 31 августа 2019 года. С горем пополам расширили только правую сторону улицы. Другая так и остается в ужасном состоянии», — сообщил он.

Читатель добавил, что на улице также необходимо установить светофоры, дорожные знаки, мусорные баки.

Отметим, ранее жители Джалал-Абада пожаловались на состояние трассы Бишкек — Ош возле областного центра.

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