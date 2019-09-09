После ремонта улица Пушкина в Джалал-Абаде стала опасной. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Просьба к мэрии: срочно установить светофор и камеры на самом опасном участке города. Машины летают под 200 километров в час. На улице очень много детей, так как в этом районе несколько школ и других учреждений», — написала она.

По словам читательницы, накануне машина на высокой скорости заехала на тротуар, перелетев через арык, сбила электрический столб. Пешеход, проходивший мимо, остался жив благодаря своей реакции.

Напомним, в Джалал-Абаде идет ремонт улицы Пушкина. Планируют его закончить до конца сентября.

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