После ремонта улица Пушкина в Джалал-Абаде стала опасной. Об этом 24.kg сообщила читательница.
«Просьба к мэрии: срочно установить светофор и камеры на самом опасном участке города. Машины летают под 200 километров в час. На улице очень много детей, так как в этом районе несколько школ и других учреждений», — написала она.
По словам читательницы, накануне машина на высокой скорости заехала на тротуар, перелетев через арык, сбила электрический столб. Пешеход, проходивший мимо, остался жив благодаря своей реакции.
Планируют его закончить до конца сентября.
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