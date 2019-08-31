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Агент 024

Светофор преткновения. Как работающий объект стал причиной пробок

Кыргызстан отмечает День независимости, и все городские службы внимание уделили подготовке к празднику. Торопились в срок сдать новый парк на Южной магистрали, открыть для проезда улицу Московскую, подготовить праздничную программу, украсить центральную площадь Ала-Тоо и улицы столицы. На реакцию на жалобы агентов, похоже, не осталось ни времени, ни сил.

А тем временем серьезной проблемой стал для горожан и гостей Бишкека проезд перекрестка проспекта Жибек Жолу и улицы Фучика. Несколько месяцев на нем не работал светофор. Читатели писали, что из-за этого на перекрестке постоянные пробки, аварии. И вот чудо — объект заработал.

Но, вместо того чтобы облегчить жизнь автомобилистов, он ее усложнил.

WhatsApp редакции завалили жалобами, что ситуация стала еще хуже.

 

«В сторону города теперь постоянная пробка от проспекта Жибек Жолу до рынка «Сары-Озон» («Дыйкан»). Уехать на работу или учебу невозможно. Транспорт не подъезжает к остановке», — написал читатель.

Жители отмечают, что проблемы на перекрестке появились после того, как в 2017 году муниципалитет пробил улицу Профсоюзную.

Тогда говорили, что она станет логическим продолжением проспекта Жибек Жолу, связав улицы Фучика и Кустанайскую. Раньше здесь дороги не было.

Местные жители сначала обрадовались, а потом столкнулись с проблемами.

«Развязки нет, постоянные пробки, надо как-то решать эту проблему. Когда прокладывали новую дорогу, наверное, должны были продумать этот момент», — заметил читатель.

Он отметил, что поворот с улицы Фучика на улицу Профсоюзную для водителей сравним с каскадерскими трюками.

«Там нет светофора. Выстраивается очередь желающих повернуть. А чтобы это сделать, автомобилисты, едущие по улице Фучика, должны остановиться. В итоге образуются пробки», — подчеркнул бишкекчанин.

Водители предлагают несколько выходов, один из которых – снова отключить светофор.

Кроме того, они считают, что необходимо разрешить поворот со второго ряда на проспект Жибек Жолу, тем более что недавно его расширили.

Возможно, после авральной подготовки к празднику мэрия найдет время на решение этой проблемы.

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